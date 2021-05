Gdyński samorząd zapowiada TRISTAR dla północnych dzielnic Gdyni. Prace ruszą pod koniec roku

Kiedy pociągi wrócą na linię kolejową nr 207? Wykonawca mówi o marcu 2021 r. Na początku pojadą na trasie Kwidzyn-Malbork

Remont linii kolejowej 207 trwa już 5. rok. Czy doczekamy się zakończenia prac modernizacyjnych? Wszystko na to wskazuje, ponieważ wykonawca na marzec tego roku deklaruje zakończenie zasadniczych prac budowlanych, co pozwoli na wznowienie kursowania pociągów na trasie Kwidzyn-Malbork. Jak informuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na oddanie do użytku odcinka Kwidzyn-Gardeja trzeba będzie poczekać do końca roku.