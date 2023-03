Gdyńska szkoła zyska nowe obiekty sportowe. Poznaliśmy potencjalnych wykonawców

Gdyńska placówka zyska nowe obiekty sportowe

Boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej z piłkochwytami, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z trybunami, skocznia do skoków w dale, nowe schodki i chodniki... Między innymi o te elementy ma być bogatsza Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni. Oprócz tego zyska też małą architekturę i zagospodarowaną zieleń. Część tej inwestycji to zasługa projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gdyni złożonego przez mieszkankę Wiktorię Janas.

Za to zadanie odpowiedzialny jest z kolei Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Oferty w przetargu złożyło trzech potencjalnych wykonawców: