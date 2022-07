Gdyńska Riviera z nową wystawą. Tym razem korytarz galerii ozdobią prace lokalnej ilustratorki

W ciągu czterech lat swojej działalności „Riviera Sztuki” pozwoliła kilkudziesięciu młodym twórcom, fotografom i malarzom na nieodpłatne prezentowanie swoich prac w formie wystawy organizowanej. Jak podkreślają przedstawiciele galerii, projekt pozwala na promowanie lokalnych talentów, ale także przybliża tematykę kultury i sztuki wśród lokalnej społeczności.

- Zauważamy, że projekt „Riviera Sztuki” od samego początku funkcjonowania niezmiennie cieszy się dużym uznaniem – zarówno wśród osób odwiedzających centrum, jak i lokalnych artystów - mówi nam Paweł Brach, dyrektor ds. marketingu i PR w Centrum Riviera. - Wśród nich nie brakuje chętnych, którzy chcą zaprezentować swoje prace w naszej przestrzeni. Cieszymy się, że oddaliśmy część Riviery utalentowanym osobom, które posiadają pasję do tego co robią i tworzą niezwykle inspirujące dzieła. Niezwykle upiększają one nasze przestrzenie, a młodzi artyści mają szansę zaprezentować twórczość szerokiej grupie odbiorców, budując tym samym swoją markę.