Gdyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary. W jego mieszkaniu znaleźli znaczną ilość narkotyków

Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni w ramach pracy ustalili miejsce pobytu 46-latka, który poszukiwany był do odbycia kary 11 miesięcy pozbawienia wolności. W trakcie interwencji funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu mężczyzny środki odurzające. Mundurowi przewieźli poszukiwanego do policyjnej celi, a zabezpieczone narkotyki przekazali do badań biegłemu sądowemu, który określił ich rodzaj i ilość. Okazało się, że 46-latek miał w swoim mieszkaniu ponad 107 gramów marihuany, ponad 455 gramów amfetaminy, przeszło 102 gramy heroiny oraz blisko 9 gramów innej substancji.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. W piątek decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Za naruszenie przepisów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.