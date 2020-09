Gdyńscy drogowcy w akcji. W ostatni dzień wakacji i na początek roku szkolnego rozpoczną się kolejne drogowe remonty

Na czas remontu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zawężeniu jezdni do jednego pasa. Stara nawierzchnia na ok. 1000 m2 ma zostać sfrezowana , a następnie gdyńscy drogowcy wykonają nakładkę bitumiczną w dwóch warstwach. Obie warstwy zostaną wzmocnione specjalną siatką przeciwspękaniową.

- Ulica Morska to jeden z naszych kluczowych ciągów komunikacyjnych. Użytkują ją nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale również osoby dojeżdżające do Gdyni do pracy - mówi Marcin Wołek, radny Gdyni. W sezonie wakacyjnym podróżują nią dziesiątki tysięcy turystów jadących m.in. w kierunku Płw. Helskiego. Dlatego tak ważne jest optymalne utrzymanie ulicy do obsługi tak natężonego ruchu. Rozpoczynający się remont nawierzchni będzie zatem ważnym elementem poprawiającym standard i jakość komunikacji w tym rejonie.

Gdyński samorząd przewiduje, że pracę na tym odcinku potrwają do 3 września.

Utrudnienia również w innych częściach Gdyni

Gdyńscy kierowcy nie będą mogli korzystać z łącznicy na węźle Gdynia Wielki Kack dla poruszających się w relacji ze Szczecina (Gdyni Chyloni) i zjeżdżających na ul. Chwaszczyńską. Ma to związek z budową drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej na węźle Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknięcie potrwa od godz. 23:00 w dniu 02.09.2020 r. (środa) do 08.09.2020 r. GDDKiA podkreśla, że zmiana w organizacji ruchu jest spowodowana koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz demontażu istniejącej magistrali ciepłowniczej, a wykonawca trasy zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by czas utrudnień zminimalizować.