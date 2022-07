Gdynianin Piotr Biankowski jako pierwszy Polak w historii chce przepłynąć słynne jezioro Loch Ness, aby pomóc Szpitalom Pomorskim!

Pływackie wyzwanie rozpocząć ma się między 17 a 22 lipca. Konkretna data uzależniona będzie od pogody. Choć Piotr Biankowski, były rugbista Arki Gdynia, a dziś jeden z najlepszych, ekstremalnych, zimowych pływaków na świecie, ma na koncie wiele innych, podobnych wyczynów, w tym jako jedenasty Polak w historii przepłynął kanał La Manche, to - jak sam mówi - zmierzenie się z Loch Ness może być najbardziej wymagającym zadaniem w jego karierze.

Słynne, malownicze jezioro, zaliczane jest przez Marathon Swimming Hall of Fame do jednego z trzynastu najtrudniejszych do pokonania wpław na świecie. To największy objętościowo zbiornik słodkowodny na Wyspach Brytyjskich. Kształtem przypomina rzekę. Jest długi i wąski, w najszerszym miejscu liczy zaledwie 2,7 km. Jego woda ma kolor ciemnej rdzy i bardzo niską przejrzystość z powodu torfu, wypłukiwanego przez deszcze z okolicznych wzgórz.