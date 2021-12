Gdynian ukończył maraton na Antarktydzie. Dla Krzysztofa Sabisza to spełnienie marzeń

Dla biegaczy ukończenie ekstremalnie trudnego maratonu na Antarktydzie, to coś niesamowitego i spełnienie największych marzeń. Antarctic Ice Marathon to największe wyzwanie, bo to rywalizacja w lodowym maratonie.

- Tym bardziej jestem szczęśliwy, że mój udział w lodowym maratonie mogę zadedykować go po raz kolejny Polskiemu Stowarzyszeniu Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół, którzy zmagają się z wysiłkiem nieporównywalnie większym niż maratończycy na trasie dzisiejszego biegu - napisał Sabisz po ukończeniu biegu.

Antarctic Ice Marathon to impreza odbywająca się corocznie, w której Polacy odnoszą sukcesy. Ten maraton, w którym startował Sabisz, wygrał Robert Bogunia. Trzy lata temu w tym maratonie triumfował gdynianin, Piotr Suchenia. Zwycięstwo w imprezie dla kobiet ma także w swojej kolekcji Joanna Mędraś.

Antarctic Ice Marathon został stworzony przez Richarda Donovana i Polar Running Adventures, aby umożliwić maratończykom ukończenie maratonu na wszystkich siedmiu kontynentach. Umożliwia także zawodnikom ukończenie maratonu Grand Slam – maratonu na wszystkich siedmiu kontynentach i zarazem na biegunie północnym.