Gdynia zanurzyła się w świątecznym klimacie. Bożonarodzeniowe iluminacje i jarmark wyglądają przepięknie!

Święta w Gdyni! Bożonarodzeniowy jarmark i przepiękne iluminacje!

Plac Grunwaldzki zamienił się w świąteczne miasteczko! Pojawiły się tam przepełnione stoiska oraz Święty Mikołaj. Jarmark będzie trwał od 4 do 30 grudnia i będzie czynny w godz. 13:00 – 21:00 od poniedziałku do czwartku, 13:00 – 21:00 w piątki oraz 11:00 – 21:00 w weekendy. To idealna okazja do zakupu oryginalnych dekoracji i prezentów oraz do rozsmakowania się w świątecznych, kulinarnych inspiracjach.

Na terenie placu specjalnie przygotowane bramy, które będą idealnym miejscem do wykonania pamiątkowych zdjęć w świątecznym klimacie. Na najmłodszych czekać będzie karuzela wiedeńska, a wszystko uświetnią efektowne bożonarodzeniowe iluminacje i dekoracje. Wydarzenie będzie miało specjalnego gościa, 29 stoisk z ofertą świątecznych dekoracji i pomysłów na prezenty odwiedzi Święty Mikołaj we własnej osobie.