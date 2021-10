Gdynia. Zamieszanie wokół legendarnego "Zawiszy Czarnego" Rejsy odwołane, rachunki niezapłacone. Co będzie dalej? Zostanie sprzedany?

Odwołane zostały obecnie wszystkie rejsy „Zawiszy Czarnego”. Konflikt, do którego doszło, bulwersuje całą, żeglarską brać. Nie tylko w Gdyni. Na skutek działań byłego prezesa Fundacja Wychowania Morskiego ZHP, armator „Zawiszy Czarnego”, postawiona ma zostać w stan upadłości. Byli jej zarządcy uważają, że jest to celowe działanie, mające na celu doprowadzenie do sprzedaży legendarnego żaglowca. Wystosowali już oni list otwarty w tej sprawie.

Według trzech harcmistrzów powołany latem tego roku przez władze ZHP, były już prezes fundacji, w ciągu miesiąca celowo miał wprowadzić ją w potężne tarapaty finansowe. Wstrzymał płatności faktur dla kontrahentów, w tym za paliwo i produkty spożywcze dla załóg „Zawiszy Czarnego”, czym całkowicie sparaliżował możliwość odbywania rejsów. Zwolnił też szereg pracowników fundacji i żaglowca, lub też doprowadził do ich odejścia. Przykładem tego jest osoba odpowiedzialna na „Zawiszy Czarnym” za zakupy. Były prezes miał jej zakazać używania karty płatniczej i polecił przejście na rozliczenia wyłącznie gotówkowe, co jest sprzeczne z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Na skutek tego mężczyzna, z którym udało nam się porozmawiać, zwolnił się z pracy.