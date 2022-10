Gdynia z grantem finansowym od Bloomberga. W przyszłym roku zmieni się okolica Szkoły Podstawowej nr 53

W Gdyni w nowy projekt sztuki ulicznej zaangażowane zostaną dzieci niesłyszące oraz społeczność lokalna, którzy razem przeprowadzą rewitalizację przestrzeni publicznej przed Szkołą Podstawową nr 53. Ograniczony zostanie też tam ruch kołowy w celu stworzenia bezpiecznej strefy dla pieszych. Powstanie również mural.

- Chcemy stworzyć dla nich wspaniałe, atrakcyjne miejsce, w którym będą mogły spędzać swobodnie czas i otwierać się na otaczający je świat - mówi nam Adam Chyliński, który jest zaangażowany w projekt. - W ramach akcji powstanie mural poziomy z elementami sensorycznymi. Skąd ta nazwa? Koda to osoba słysząca, która urodziła się w głuchoniemej rodzinie i przez swoje wyjątkowe położenie może stać się mediatorem między tymi dwoma światami. W muzyce koda to pasaż, który łączy różne części utworu. Nasz projekt pomyślany jest właśnie jako taki symboliczny most, łącznik między światem szkoły a światem zewnętrznym, światem ciszy a światem dźwięku. "Koda" ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ale też wzmocnić lokalną społeczność. Naszym priorytetem jest włączenie dzieci głuchych w życie okolicy i uwrażliwienie najbliższych sąsiadów na szczególną sytuację dzieci z SP53. Dlatego projekt będzie realizowany wspólnymi siłami - do pracy zaprosimy dzieci, nauczycieli, rodziców i sąsiadów szkoły. To będzie świetna okazja do tego, żeby się lepiej poznać, otworzyć na siebie nawzajem i zbudować wartościową relację.