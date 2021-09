Gdynia: Wystawa poświęcona Tadeuszowi Wendzie. "Dla Polski ten port zbudowałem" [24.09.2021]

- Przedłużyliśmy umowę o współpracy z Muzeum Miasta Gdyni i wystawy organizujemy już kolejny rok - mówi Mariola Rogóż. - Cieszą się one dużą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców, ale w sezonie letnim także wśród turystów. Gdynianie uwielbiają swoje miasto i interesują się jego historią. Na nasze wystawy często zaglądają dla przykładu babcie z wnukami, aby im pokazać, jak powstawała Gdynia. Dla nas jest to wielka przyjemność i powód do satysfakcji. Galerie handlowe od dawna już kojarzą się z czymś więcej, niż tylko z zakupami. Szukają innych pomysłów. Klif jako najbardziej gdyńska z galerii znalazła w Muzeum Miasta Gdyni partnera, który pomaga nam pielęgnować gdyńskość, lokalny patriotyzm. Przenosimy do centrum handlowego historię miasta i jest to coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że tak ciekawe pomysły, jak wystawa poświęcona początkom portu i Tadeuszowi Wendzie, z tak niesamowitymi zdjęciami i aranżacją, będzie nam dane realizować jeszcze bardzo długo.