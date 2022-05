Gdynia: Wypadek z udziałem 3 samochodów osobowych i trolejbusu. Jedna osoba trafiła do szpitala 13.05.2022 Kamil Kusier

W piątek 13.05.2022 r. ok. godziny 6:45 na ul. Zamenhofa w pobliżu skrzyżowania z ul. Chylońską doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych oraz trolejbusu. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i w asyście zespołu ratownictwa medycznego trafiła do szpitala. Jak informuje oficer dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania ratownictwem Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w rejonie wypadku mogą występować utrudnienia w ruchu.