Gdynia. Wypadek na zjeździe z Obwodnicy Trójmiasta na Estakadę Kwiatkowskiego. Dachowanie samochodu. Jedna osoba poszkodowana. 29.01.2023 r.

Dachowanie samochodu na zjeździe Obwodnicy Trójmiasta

Zgłoszenie o wypadku do stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło o godzinie 14:19.

- Na Estakadzie Kwiatkowskiego, na zjeździe z Obwodnicy Trójmiasta doszło do dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba poszkodowana pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - przekazał oficer dyżurny stanowiska kierowania.

Informację potwierdził rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

- Po godzinie 14 do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, że na obwodnicy na zjeździe na port, doszło do dachowania pojazdu. W zdarzeniu brały udział dwie osoby, z czego jedna została poszkodowana. Pogotowie było na miejscu, także nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego zajął się poszkodowanym, który został zabrany do szpitala - przekazał kpt. Paweł Przybyłowicz - rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.