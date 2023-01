Gdynia. Wypadek na ulicy Morskiej w kierunku Wejherowa. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 02.01.2023

Gdynia. Wypadek na ulicy Morskiej. 02.01.2023 r.

Z informacji przekazanej przez oficera dyżurnego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wynika, że do zdarzenia doszło około godziny 16:30. Na ulicy Morskiej, przed Estakadą Kwiatkowskiego jadąc w kierunku Wejherowa, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W jego wyniku jedna poszkodowana osoba została zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.