Gdynia wskoczyla na „pudło”! W najnowszych rankingach cen mieszkań miasto z morza i marzeń zdystansowało Kraków. Drożej? Warszawa i Gdańsk Aleksandra Chomicka

Średnie ceny mieszkań z rynku pierwotnego Gdyni są wysokie m.in, z powodu dużego udziału inwestycji luksusowych w całej ofercie rynkowej. Materiały prasowe Hossa/Plac Unii Zobacz galerię (3 zdjęcia)

To brzmi sensacyjnie, ale w najnowszym rankingu zmian cen nowych mieszkań, które cyklicznie przygotowują Expnder.pl i Rentier.io oba uwzględnione w badaniach pomorskie miasta - Gdańsk i Gdynia - są w czołówce zmian. Tym razem palma pierwszeństwa przypadła drugiemu z nich. W Gdyni jest obecnie aż o 24 proc. drożej niż przed rokiem, według danych NBP na temat cen transakcyjnych w II kw. 2021 r. I to jest krajowy rekord. Ba, Gdynia - po raz pierwszy w historii zbierania danych statystycznych (chodzi o ostatnie dekady) znalazła się w ścisłej czołówce krajowej, wyprzedzając „walczący” jeszcze o podium w ubiegłym kwartale Kraków. W tej chwili tylko w Warszawie i Gdańsku u deweloperów jest drożej! Co ciekawe we wszystkich tych miastach ceny nadal rosną (choć wolniej), mimo że pandemia mocno dotknęła rynek najmu, co powinno zastopować apetyty inwestorów.