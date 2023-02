Gdynia Winter Swimming Cup 2023 BCT Series. Zimowe zawody o bardzo gorącej atmosferze! ZDJĘCIA

Ekstremalni pływacy sprawdzali swoje siły w Gdyni! ZDJĘCIA

Gdynia Winter Swimming Cup 2023 BCT Series to czwarta odsłona zawodów zimowego pływania odbywająca się w dniach 4-5.02.2023 roku na terenie Portu Jachtowego - Marina w Gdyni. Zawodom po raz kolejny towarzyszyła charytatywna zbiórka na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda. Wydarzenie przeprowadzone zostało pod honorowym patronatem WOWSA (World Open Water Swimming Association), co oznacza, że uzyskane tutaj wyniki zaliczają się do punktacji Pucharu Polski ICE CUP POLAND.