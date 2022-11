Gdynia. Wielki Kack. Co z odszkodowaniami dla kierowców, którzy najechali na podstawę znaku kierującego? Wyjaśnia adw. Paweł Zieliński

Po zdarzeniu na Obwodnicy Trójmiasta zapytaliśmy adwokata Pawła Zielińskiego - specjalistę od prawa cywilnego, w tym ubezpieczeniowego jako byłego pełnomocnik zakładów ubezpieczeń - o możliwość i drogę uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane. O zdarzeniu pisaliśmy: Gdynia. Węzeł Wielki Kack. Szesnastu kierowców najechało na podstawę tablicy kierującej U-6c na Obwodnicy Trójmiasta. 11.11.2022 r.

- Po pierwsze - co do zasady - za stan drogi odpowiada jej zarządca. Zgodnie z artykułem 20 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy utrzymanie drogi, w tym znaków drogowych. Koordynacja robót w pasie drogowym również należy do zarządcy drogi, w związku z czym, co do zasady, odpowiada GDDKiA. Niestety należy wskazać, że istnieją orzeczenia sądów zwalniające zarządcę drogi z odpowiedzialności za szkodę wynikłą z przyczyn nagłych, gdyż nie jest on w stanie cały czas monitorować stanu drogi i w sytuacjach - wskazuje mecenas.