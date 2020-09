Gdynia: W ręce policji wpadł mężczyzna posiadający przy sobie narkotyki. Marihuanę nosił w słoiku. Grozi mu kara do trzech lat więzienia

Policjanci postanowili wylegitymować mężczyznę na ulicy w czwartek 03.09.2020 wieczorem. 20-latek, choć była to zwykła, rutynowa kontrola, zaczął się wyraźnie denerwować. Wkrótce wyjaśniło się, czego dotyczyły jego obawy. Podejrzane zachowanie 20-laka, a także charakterystyczny zapach marihuany skłoniły funkcjonariuszy do sprawdzenia nie tylko dokumentu tożsamości mężczyzny, ale także, co dodatkowo ma w kieszeniach. Nos policjantów w tym przypadku nie zawiódł. 20-latek przechowywał marihuanę, zamkniętą w słoiku. Kryminalni przewieźli mężczyznę do izby zatrzymań. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.