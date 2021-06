Gdynia: Upały wymusiły zamknięcie estakady Kwiatkowskiego. Liczyć trzeba się z potężnymi korkami do północnych dzielnic miasta

- Analizujemy różne scenariusze – mówi Marek Łucyk. - Być może uda nam się tak zabezpieczyć te dylatacje, że ruch będzie możliwy tylko dla samochodów osobowych. Stać się to może w ciągu kilku najbliższych dni. Ale na to jeszcze musimy poczekać. Inżynierowie muszą dokładnie przeanalizować, czy to będzie bezpieczne. Już dziś został zmieniony przez Tristar system świateł. Na szczęście to skrzyżowanie jest na stałe włączone do Tristara, więc będziemy mogli analizować na bieżąco sytuację. W momencie, kiedy będą większe zatory, będziemy mogli zmieniać czas wyświetlania się świateł zielonych i czerwonych.