Gdynia: Uniwersytet Morski chce mieć Centrum Offshore. List intencyjny został podpisany. 18.05.2021

- Aby budować rodzimy rynek morskiej energetyki wiatrowej, konieczna jest współpraca z ośrodkami naukowymi - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Dzięki wspólnym działaniom będziemy w stanie odpowiednio dobierać technologie do budowy morskich farm wiatrowych do warunków panujących na polskim wybrzeżu, jak również będziemy mogli podnosić stan wiedzy i szkolić przyszłe kardy w obszarze nowoczesnych technologii.

- Jedną z czterech uczelni, wymienianych przez rząd, które mogą zapewnić kadry do obsługi farm wiatrowych, jest Uniwersytet Morski w Gdyni - dodaje prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. - Nasza silna pozycja wynika między innymi z ugruntowanej pozycji, doświadczenia i możliwości badawczych Instytutu Morskiego, który od ponad dwóch lat jest częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To właśnie poprzez Instytut Morski jesteśmy zaangażowani w badania środowiskowe dla większości aktywnych inwestorów sektora energetyki wiatrowej na morzu w Polsce.

- Lokalizacja budynku z bezpośrednim dostępem do nabrzeża przełoży się na dużą oszczędność czasu i pieniędzy dla potencjalnych klientów - uważa dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG, dyrektor Instytutu Morskiego. - Usprawni także obsługę pływających jednostek badawczych, statków IMOR oraz IMOROS. Skupienie zakładów i jednostek instytutu w jednym budynku usprawni realizację projektów badawczych i rozwojowych już poprzez ułatwioną komunikację i zarządzanie tymi pracami.

Jak zapewniają władze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, uczelnia przygotowana jest do zrealizowania inwestycji, która może zostać zakończona jeszcze do końca 2023 roku. Na przełomie maja i czerwca planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Wybuduje on dwa budynki dwukondygnacyjne. Znajdzie się w nich m.in. magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy, pomieszczenia laboratoryjne, biurowe, warsztatowe oraz zaplecze socjalne.

Według przewidywań zwiększone zainteresowanie elektrowniami wiatrowymi na Bałtyku tylko na etapie ich budowy wygeneruje zapotrzebowanie nawet na 8 tysięcy specjalistów.