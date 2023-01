Gdynia. Stowarzyszenie "Tacy Sami" poprowadzi placówkę w budynku przy Tetmajera. Są wyniki konkursu Anna Krenc

Jakie są wyniki konkursu na prowadzenie placówki oświatowej przy Tetmajera w Gdyni? Co będzie w budynku po nagle zlikwidowanym internacie? Choć dzieci zostały przeniesione do placówki przy ulicy Energetyków, to rekrutacji uczniów na rok 2022/2023 nie było. Tymczasem na Wzgórzu św. Maksymiliana powstać ma kolejna, prywatna podstawówka.