Gdynia statystycznie. Ponad 40 proc. jej mieszkańców urodziło się w mieście. A pozostali? OPRAC.: red.

Gdyńscy urzędnicy opublikowali najnowsze statystyki dotyczące naszego miasta. Według nich w Gdyni jest zameldowanych 222 861 osób. 102 850 z nich to ludzie urodzeni w Gdyni. Oznacza to, że mamy 46% rodowitych mieszkańców. Reszta to cudzoziemcy i osoby, które przeprowadziły się nad morze z innych polskich miast.