Gdynia: Spotkajmy się na wspólnym sprzątaniu plaży w Orłowie. Czas na kolejną odsłonę projektu "Mój Bałtyk" 15.09.2022

"Dziennik Bałtycki" zaprasza do udziału w akcji sprzątania plaży w gdyńskim Orlowie. Spotykamy się w czwartek, 15 września 2022 roku w godzinach 10:00 - 13:00. Partnerami akcji są:

Port Gdańsk,

Centrum Handlowe "Klif".

Jak pokazały poprzednie akcje sprzątania plaży, los trójmiejskich kąpielisk jest bliski każdemu. Każdego roku worki wypełniają się plastikowymi i szklanymi butelkami, puszkami, siatkami, niedopałkami papierosów oraz mnóstwem innych śmieci.

Podczas sprzątania plaży na Stogach w Gdańsku w czerwcu 2022 roku, jeden z uczestników akcji wśród wydm znalazł również... telewizor.

Akcja "Mój Bałtyk" to nie tylko doskonała okazja do tego, aby zrobić coś od siebie dla innych, a zwłaszcza dla natury, ale także świetny moment do aktywności fizycznej.