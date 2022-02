Gdynia: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg potwierdza, że dofinansuje budowę buspasa na ul. Chwarznieńskiej

Gdynia skutecznie aplikowała o dofinansowanie, które pokryje dokładnie połowę planowanych kosztów tej przebudowy. Opublikowana lista Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg potwierdza, że Gdynia pozyskała na ten cel z programu 5 mln 581 tys. złotych. Całe zadanie wyceniono na ponad 11 mln 162 tys. złotych, a jego realizacja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Za dwa lata w dzielnicy ma być po wszystkim, a mieszkańcy będą mogli się cieszyć szybszym dojazdem do centrum przez główną arterię dzielnicy, od przystanku autobusowego „Chwarzno Polanki” aż do istniejącego węzła z trójmiejską obwodnicą.

Dzięki nowemu buspasowi mieszkańcy ominą najbardziej zatłoczone fragmenty ul. Chwarznieńskiej.

- To zmiana, która znacznie poprawi komunikację zachodniej części Gdyni i przekona mieszkańców Chwarzna-Wiczlina do korzystania ze zrównoważonego transportu. Wraz z pozostałymi buspasami, które już funkcjonują w naszym mieście sprawi, że podróż komunikacją miejską będzie naprawdę skutecznym sposobem na uniknięcie korków w godzinach szczytu. To bardzo ważne szczególnie w przypadku tej rozwijającej się dzielnicy, gdzie systematycznie przybywa mieszkańców – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.