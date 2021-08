Gdynia: Rozpoczyna się siódma edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Pociąg do Miasta [9-14.08.2021]

Siódma edycja prezentuje najciekawsze spektakle teatrów offowych i w sposób unikalny ujawnia tematy zainteresowań i formy wypowiedzi twórców, którzy mierzyli się z sytuacją pandemiczną. Niemal wszystkie festiwalowe prezentacje powstawały bowiem w 2020 roku , a wybrane odnoszą się do tej rzeczywistości w sposób bezpośredni. Efektem pracy artystów jest więc mocny i bezkompromisowy teatr społeczny , skupiony na tematach, które rzadko trafiają na teatralne sceny.

Legendy z Wysp Owczych . Eksperymentalna opowieść o budowlach, które służyły zagładom. Minimalizm jako recepta na szaleństwo nowoczesnego świata . Spektakl o bezdomności, którego aktorzy doświadczyli jej piętna. To wybrane prezentacje festiwalu Pociąg do Miasta 2021 .

"Mroczne" rozpoczęcie Festiwalu Pociąg do Miasta w Gdyni ZDJĘCIA

Dwa festiwalowe spektakle, "W dwóch językach polskich" i "Kopakonan – opowieść o kobiecie foce" to prezentacje również w polskim języku migowym. Pierwsza z nich opowiada także o sytuacji z 2020 roku, gdy pandemia pozbawiła osoby niesłyszące dostępu do informacji, od których mogło zależeć ich życie i zdrowie. Do wielu słyszących Polaków po raz pierwszy dotarł więc krzyk głuchych rodaków, którzy mieli po prostu dość.