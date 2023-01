Gdynia. Rakieta sygnałowa wpadła do budynku szkoły językowej La Mancha. Jak doszło do zdarzenia? Jakie są zniszczenia?

Petarda w lokalu, w Wielkim Kacku - niebezpieczny początek roku 2023 w Gdyni

Chwilę po północy 1 stycznia 2023 roku w Gdyni doszło do niekontrolowanego wystrzału noworocznego. Z wstępnych informacji podanych przez oficera dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wynikało, że do lokalu usługowego, jak się później okazało – szkoły językowej – położonego w gdyńskiej dzielnicy Wielki Kack, wpadła petarda. Pisaliśmy o tym: Gdynia. Petarda w budynku, w Wielkim Kacku. Ktoś wrzucił racę do lokalu usługowego położonego przy ulicy Radosnej. 1.01.2023 r. O zdarzeniu rozmawialiśmy z poszkodowaną właścicielką szkoły językowej La Mancha - Lilianą Poszumską.

- To nie była petarda, tylko rakieta spadochronowa, do sygnalizowania niebezpieczeństwa na morzu w dodatku przeterminowana o pół czy półtora roku. Odpalona przez - jak podają świadkowie – około 30 letniego mężczyznę przy wiacie śmietnikowej postawionej przy nowowybudowanym bloku przy ul. Radosnej. Czyli w przestrzeni między budynkami mieszkalnymi położonym przy ulicy Radosnej, a zabudową szeregową położoną przy Wielkopolskiej, w której się znajduje szereg lokali usługowych – hotel, restauracje, fryzjer i sklep. Mężczyzna miał rzucić rakietę nieumiejętnie, bo zamiast polecieć do góry, zmieniła tor – mam nadzieję, że nie było to intencjonalne – i uderzyła w szybę mojego lokalu.