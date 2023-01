Gdynia. Rakieta sygnałowa wpadła do budynku szkoły językowej La Mancha. Jak doszło do zdarzenia? Czy petardy powinny być zabronione?

Petarda w lokalu w Wielkim Kacku - niebezpieczny początek roku 2023 w Gdyni

Chwilę po północy 1 stycznia 2023 roku w Gdyni doszło do niekontrolowanego wystrzału noworocznego. Z wstępnych informacji podanych przez oficera dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wynikało, że do lokalu usługowego, jak się później okazało – szkoły językowej – położonego w gdyńskiej dzielnicy Wielki Kack, wpadła petarda. Pisaliśmy o tym: Gdynia. Petarda w budynku, w Wielkim Kacku. Ktoś wrzucił racę do lokalu usługowego położonego przy ulicy Radosnej. 1.01.2023 r. O zdarzeniu rozmawialiśmy z poszkodowaną właścicielką szkoły językowej La Mancha - Lilianą Poszumską.