Gdynia. Powstał licznik długu miasta. Gdyński Dialog sprawdza jak z minuty na minutę rośnie zadłużenie

Licznik długu Gdyni

Odwiedzając stronę gdyński dług można obserwować na specjalnej animacji przyrost zadłużenia Gdyni w czasie rzeczywistym. To animacja obrazująca dynamikę wzrostu długu Gdyni w oparciu o dostępne dane, w tym stan zadłużenia Gdyni na grudzień ubiegłego roku oraz prognozowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową poziom zadłużenia na koniec 2023. 425 tysięcy dziennie – kwota, o którą według podanego algorytmu rośnie dług Gdyni to wartość jednego mieszkania. Z kolei aż 4 tysiące złotych, wliczając noworodki i seniorów, musiałby zapłacić każdy z mieszkańców miasta by gdyński dług spłacić.

Strona, poza licznikiem, zawiera także podstawowe informacje na temat wskaźników zadłużenia, źródeł danych wykorzystanych do stworzenia licznika oraz krótko wyjaśnia negatywne skutki nadmiernego zadłużenia miasta.

Jak wyjaśniała na zwołanej konferencji prasowej jedna z inicjatorek powstania licznika, Aleksandra Kosiorek, choć samo zaciąganie zobowiązań przez samorządy jest zjawiskiem zrozumiałym, pozwalającym chociażby na sprawną realizacje inwestycji czy korzystanie z relatywnie taniego pieniądza w okresach prosperity, to już skala zadłużenia i tempo jego wzrostu muszą martwić. Od 2004 roku zadłużenie miasta wzrosło o 195%. Przy obecnych wskaźnikach, a jednocześnie zmianach podatkowych, kryzysie ekonomicznym czy wzroście cen energii, zadłużona niezwykle mocno Gdynia utraciła możliwość realizacji zadań publicznych na dotychczasowym poziomie i w zasadzie stoi pod ścianą. Obecna sytuacja zmusza nie tylko do oszczędzania czy rezygnacji z inwestycji, ale skutkuje niezwykle drastycznymi decyzjami, jeśli chodzi o usługi publiczne. Z drugiej strony, władze miasta nie komunikują jasno skali problemu ani nie mają systemowego pomysłu na poradzenie sobie z nim.