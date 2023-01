Gdynia. Powstał licznik długu miasta. Gdyński Dialog sprawdza jak z minuty na minutę rośnie zadłużenie. 24.01.2023 r.

Licznik długu Gdyni

Odwiedzając stronę gdyński dług można obserwować na specjalnej animacji przyrost zadłużenia Gdyni w czasie rzeczywistym. To animacja obrazująca dynamikę wzrostu długu Gdyni w oparciu o dostępne dane, w tym stan zadłużenia Gdyni na grudzień ubiegłego roku oraz prognozowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową poziom zadłużenia na koniec 2023. Wrażenie robi nie tylko wysokość zadłużenia, sięgająca niemalże miliarda złotych, ale i szybkość z jaką rośnie. Wizyta na stronie pozwala w pełni poczuć skale tego zjawiska i towarzyszący mu niepokój. 440 tysięcy dziennie – kwota, o którą według podanego algorytmu rośnie dług Gdyni to wartość jednego mieszkania. Z kolei aż 4 tysiące złotych, wliczając noworodki i seniorów, musiałby zapłacić każdy z mieszkańców miasta by gdyński dług spłacić.

Strona, poza licznikiem, zawiera także podstawowe informacje na temat wskaźników zadłużenia, źródeł danych wykorzystanych do stworzenia licznika oraz krótko wyjaśnia negatywne skutki nadmiernego zadłużenia miasta.