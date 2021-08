Gdynia: Polskie Linie Oceaniczne kupią nowe statki? Padły deklaracje w tej sprawie [10.08.2021]

Póki co, Polskie Linie Oceaniczne po ponad trzydziestu latach przerwy zaczęły kupować używane statki od innych armatorów. Najnowszy nabytek to POL STELLA. Statek mierzący niemal dwieście metrów zakupiony został pod koniec ubiegłego miesiąca w Istambule. We flocie armatora zastąpi inną, wysłużoną już jednostkę, Chodzież, od której ma przeszło trzykrotnie większą długość linii ładunkowej, wynoszącą 3633 metry. POL STELLA, wybudowana w 2010 roku w duńskiej stoczni w Odense, wyposażona jest także w nowoczesne silniki.

- Dla naszych marynarzy to jest taka zmiana, jakby przesiedli się z poloneza FSO do audi A6 - informują przedstawiciele Polskich Linii Oceanicznych.

POL STELLA to bliźniacza jednostka innego statku ro-ro, POL MARIS, zakupionego przez PLO pod koniec ubiegłego roku. Oba pływają w czarterze armatora Stena Line BV między portami w Killingholme i Rotterdamie.