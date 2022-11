Gdynia. Policjant uratował mężczyznę, który najprawdopodobniej chciał odebrać sobie życie

Po przyjeździe na plażę w Gdyni-Oksywiu funkcjonariusze spotkali dwóch mężczyzn, którzy szukali swojego kolegi, a na plaży, przy brzegu Zatoki Gdańskiej, zauważyli męskie ubrania.

- Mundurowi dzięki latarkom zauważyli w wodzie mężczyznę, który nie reagował na ich wezwania. W związku z faktem, że coraz bardziej oddalał się on od brzegu, jeden z policjantów bez wahania wszedł do wody, dopłynął do półprzytomnego mężczyzny, a następnie zholował go do brzegu. Mundurowi w obawie przed możliwością hipotermii okryli 34-latka swoimi kurtkami i nacierali go, aby go ogrzać. Od mężczyzny była wyczuwalna woń alkoholu. Mężczyzna ocknął się, więc funkcjonariusze pomogli mu wstać i przekazali pod opiekę ratownikom medycznym - dodała policjantka.