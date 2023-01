Gdynia. Polana przy ul. Nauczycielskiej przejdzie metamorfozę. Podpisano umowę z wykonawcą

Gdynia. Podpisano umowę na metamorfozę witomińskiej polany

To część prac wykonywanych w ramach gdyńskiej rewitalizacji. W planach jest stworzenie miejsca do wypoczynku oraz rekreacji. Polana już teraz służy do tego celu, ale zielony teren nie oferuje zbyt wielu możliwości mieszkańcom. Brak tu odpowiedniej infrastruktury, na co gdynianie zwracali często uwagę. Projekt zagospodarowania tego obszaru powstał po serii konsultacji z mieszkańcami.

