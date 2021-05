Gdynia: Oświadczył się wybrance na elewacji parku technologicznego

- Bardzo mi się podobały! - mówi Hania na temat nietypowych zaręczyn - Mimo że odbyły się w miejscu publicznym i dosyć ruchliwym, to wszystko wydawało się takie nasze, jakby nikogo w pobliżu nie było.

- Pomysł zrodził się stosunkowo niedawno - mówi Antoni Sidorowicz. - Oboje uwielbiamy spacery. Nasza trasa często prowadzi obok Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pewnego razu przechodząc obok zacząłem zastanawiać się, czy opcja takich zaręczyn jest w ogóle możliwa. Chciałem, żeby było niespodziewanie. Lubię też wymyślać oryginalne pomysły, więc napis „Wyjdziesz za mnie” w ramach Whiztalka wydawał mi się idealny.

Jak się okazuje, były to pierwsze takie zaręczyny w Gdyni i już się więcej nie powtórzą. To dlatego, że pracownicy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego hołdują zasadzie, iż przesłanie na elewacji budynku w Redłowie, skierowane do mieszkańców, każdego dnia musi być inne.