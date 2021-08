Gdynia: Ogród społeczny na Oksywiu pięknieje! O jego wygląd dbają sami mieszkańcy

- W tym miejscu można działać cały czas - zachęca Joanna Pytel, animatorka z Przystani Śmidowicza 49. - Teren zewnętrzny jest otwarty, więc w każdej chwili można przyjść z narzędziami i uprawiać grządki. Mamy już pomidory, fasolę i zioła. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ogrodzie stanęły trzy duże donice wypełnione ziemią. Dzięki nim każda osoba, bez względu na wiek, może korzystać z ogrodu, nie nadwyrężając zdrowia. W planach mamy przygotowanie kolejnego kompostownika, trzech podwyższonych grządek, a w miarę dołączania mieszkańców do działań, kolejnych dużych donic na rośliny. Przede wszystkim jednak zachęcamy nasze sąsiadki i sąsiadów do realizacji swoich pomysłów. Ten ogród jest dla was.