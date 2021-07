Gdynia. Od 3 sierpnia 2021 r. chirurg dziecięcy będzie przyjmował w Szpitalu Wincentego a Paulo

NOWE Znani piłkarze, którzy mogli grać w Lechii Gdańsk. Nigdy jednak nie wystąpili w zespole biało-zielonych [TOP 15]

Lechia Gdańsk szuka ofensywnego napastnika, z nazwiskiem, który wzmocni drużynę w tym sezonie. Takiego piłkarza chciałby mieć w zespole trener Piotr Stokowiec. W przeszłości do Lechii Gdańsk trafiali znani piłkarze, jak chociażby Daisuke Matsui, Milos Krasić czy Sławomir Peszko. Jednak wiele innych gwiazd i to o jeszcze głośniejszych nazwiskach było w kręgu zainteresowań biało-zielonych. Sprawdźcie, którzy znani piłkarze byli blisko gry w Lechii Gdańsk, ale ostatecznie w zespole biało-zielonych nigdy nie wystąpili. Zapraszamy do oglądania.