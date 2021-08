Gdynia na wesoło! Zobacz najlepsze MEMY o mieście: Estakada, korki, Chylonia, dziki. Z tego w Gdyni śmieje się Internet! red.

Specjalnie dla Was zebraliśmy najpopularniejsze memy o Gdyni w polskim internecie! Zobaczcie z czego śmieją się gdynianie, bo powodów do śmiechu w naszym mieście nigdy nie brakowało. Korki na Estakadzie, gdyńska komunikacja miejska, Chylonia, Chwarzno, czy odwieczna rywalizacja z GCdańskiem - to tematy, które dostarczały najwięcej uśmiechu gdyńskim internautom.