Gdynia. Mężczyzna poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą produktów drogeryjnych. Jest jego wizerunek | ZDJĘCIA

Do kradzieży doszło we wrześniu 2022 roku w drogerii przy ul. Korzennej w gdyńskiej dzielnicy Karwiny. Do dziś nie udało się jednak policji ustalić i zatrzymać sprawcy. Na podstawie zapisu kamer monitoringu policjanci ujawnili wizerunek osoby, mogącej mieć związek z kradzieżą.

Poszukiwany jest mężczyzna w wieku około 35 lat, 170-180 cm wzrostu, o postawnej budowie ciała (90-100 kg). W dniu zdarzenia ubrany był w:

szarą czapkę z daszkiem,

ciemną bluzę z napisem znanej marki,

niebieskie jeansy,

czarne, sportowe buty.

Osoby, rozpoznające domniemanego rabusia, proszone są przez gdyńską policję o kontakt pod numer telefonu 47-74-21-455.

