Gdynia, Kosakowo i Rumia oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia przedstawili swoje oczekiwania co do przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej

– Osiągnęliśmy porozumienie co do wyboru wariantu alternatywnego, jak i docelowego. Z perspektywy gminy Kosakowo to wariant o tyle istotny, że zabezpiecza wyprowadzenie ruchu kołowego, ale też docelowo stwarza możliwości budowy i pociągnięcia linii kolejowej dalej, do Pucka, z połączeniem w kierunku Półwyspu Helskiego, co w perspektywie doprowadzi do sytuacji, że cały tranzyt kołowy z Półwyspu Helskiego zostanie wyprowadzony. Mieszkańcy nie będą wsiadać do samochodów, tylko koleją dojadą do Gdyni i dalej w stronę Gdańska. Kolejny ważny temat z perspektywy gminy Kosakowo to niedawno nabyte lotnisko. Liczymy na to, że kolej doprowadzi do uatrakcyjnienia oferty, którą ono ze sobą niesie – mówi Marcin Kopitzki, zastępca wójta gminy Kosakowo.