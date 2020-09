Gdynia kontynuuje proces rewitalizacji Oksywia. Przebudowa ul. Makowskiego niedługo rusza

Przypomnijmy, że jednym z założeń gdyńskiego programu rewitalizacji Oksywia jest połączenie jego górnej i dolnej części. Mieszkańcy i mieszkanki niejednokrotnie zgłaszali, że znacznie ułatwi to poruszanie się po okolicy. Odnowioną ul. Makowskiego będzie można się cieszyć za siedem miesięcy. Wtedy gotowe ma być 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny, zakończonej placem do zawracania. Przebudowane zostaną także wjazdy na posesje. Do samej ulicy Arciszewskich, w miejscu istniejącego przedeptu, prowadzić będą schody z poręczami na dwóch poziomach. W okolicy placu wykonane zostaną dekoracyjne nasadzenia, a miejsce się zazieleni. Wybudowane zostanie także oświetlenie. Czas realizacji prac to siedem miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Jednak nie będzie to koniec prac na Oksywiu, już teraz gdyński samorząd zapowiada kolejne inwestycje.