Gdynia: Kontrowersje wokół opłat na cmentarzach. "To zdzierstwo"

Samorządowcy z Pomorza coraz mocniej apelują o wsparcie: "Rządzie! Usłysz nasze wołania", "Niech rząd zacznie traktować polskie gminy równo"

Gminy, które należą do Koalicji Nadmorskiej, apelują do rządu o objęcie ich taką samą tarczą antykryzysową jak gminy z południa Polski. Przypomnijmy, że rząd zadeklarował wsparcie, wynoszące 1 mld zł, dla około 200 gmin położonych na południu Polski. Te pieniądze mają zrekompensować utracone zyski z zimowej turystyki w czasie lockdownu. Z pomocy nie skorzystają nadmorskie gminy, które również żyją z turystyki. Samorządowcy podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 19 stycznia na sopockim molo, zaapelowali do rządu o równe traktowanie wszystkich gmin w Polsce. Twierdzą, że ze wsparcia finansowego powinny móc skorzystać wszystkie samorządy, a nie tylko te położone w górach.