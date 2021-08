Gdynia: Kolejne, duże zmiany w ruchu w związku z budową Trasy Kaszubskiej. Szykuje się trudny weekend dla kierowców [20-23.08.2021]

Jak poinformowali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z koniecznością rozebrania wiaduktów Obwodnicy Trójmiasta nad ul. Chwaszczyńską zachodzi konieczność zamknięcia tej ulicy w terminie od godz. 20 w piątek 20.08.2021 do poniedziałku 23.08.2021 do godz. 6. Stare obiekty mają być w przyszłości zastąpione nowymi, mieszczącymi po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Jak nietrudno się domyślić, zamknięcie ul. Chwaszczyńskiej w okolicach jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście wymusi duże zmiany w organizacji ruchu. Przedstawiać będą się one następująco:

z kierunku centrum Gdyni i Sopotu dojazd do Kościerzyny i Chwaszczyna odbywał będzie się przez ul. Nowowiczlińską i ul. Rdestową,

dojazd do Obwodnicy w kierunku Gdańska i Łodzi odbywał będzie się przez ul. Nowowiczlińską, zjazd w kierunku Szczecina, z zawróceniem na węźle Chwarzno,

z kierunku Kościerzyny i Chwaszczyna oraz ulicy Krzemowej dojazd do centrum Gdyni i Sopotu odbywał będzie się przez ul. Rdestową i Nowowiczlińską,

z kierunku Szczecina dojazd do centrum Gdyni i Sopotu odbywał będzie się przez ul. Rdestową i Nowowiczlińską,

z kierunku Gdańsk i Łodzi dojazd do Kościerzyny i Chwaszczyna odbywał będzie się objazdem w kierunku Szczecina, z zawróceniem na węźle Chwarzno.