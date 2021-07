Gdynia: "Klimaks" w Muzeum Emigracji. Nową wystawę czasową w zabytkowym gmachu przy ul. Polskiej 1 zwiedzać można do 31 października

„Klimaks” to nie tylko opowieść o losach polskich osadników, ale przede wszystkim próba spojrzenia na kwestię migracji w szerszej perspektywie, jako wspólną wędrówkę ludzi, roślin, tradycji i idei.

- Polacy, migrujący na przełomie XIX i XX wieku do Ameryki Południowej, wyjeżdżali z zupełnie innej, zwykle galicyjskiej rzeczywistości - mówi Maksymilian Bochenek, kurator wystawy. - Znali ją od zawsze, nie tylko jako pojedyncze osoby, ale cała kultura, która od setek lat przygotowywała ich do życia w jednym miejscu. Co musiało się wydarzyć, kiedy ci ludzie pokonywali gigantyczny dystans przez ocean i przybywali do miejsca, które było im obiecane jako raj na ziemi, a okazywało się, bardzo często piekłem, z którym na początku nie potrafili sobie poradzić, a z którego już nie mogli uciec? - pyta.