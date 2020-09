Gdynia: Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekł. Gonili go policjanci, padły strzały. Trwa obława na Działkach Leśnych

Poszukiwany mężczyzna najpierw uciekał samochodem ze Śródmieścia w kierunku Działek Leśnych. Następnie porzucił pojazd. Nie zamierzał jednak stosować się do poleceń ścigających go policjantów, którzy wzywali go do zatrzymania, tylko kontynuował ucieczkę. Jeden z policjantów użył broni palnej. Nie celował jednak w kierunku uciekającego. Nie były to też strzały ostrzegawcze, tylko, jak wyjaśnia asp. Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, oddane w celu wezwania pomocy. Funkcjonariusze stosują taką procedurę m.in., kiedy rozdzielą się, sygnalizując innym uczestnikom pościgu swoją pozycję. Takie użycie broni jest zgodne z prawem i dopuszczone przez zapisy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ostatecznie uciekiniera nie udało się schwytać.

- Znamy jednak jego tożsamość i trwają czynności - mówi Jolanta Grunert.

Ze względu na trwającą obławę policja obecnie nie udziela dodatkowych informacji na temat dokładnego przebiegu zdarzenia oraz powodów, dla których poszukiwany mógł rzucić się do ucieczki. Warto przypomnieć, że według zaostrzonych w 2017 roku przepisów, niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest obecnie przestępstwem. W przypadku, gdyby dodatkowo okazało się, że uciekinier był nietrzeźwy, może trafić do więzienia nawet na 5 lat.