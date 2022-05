Gdynia. Gran Fondo 2022. Kolarski wyścig zakończony, udany powrót rowerowego święta ZDJĘCIA

Gran Fondo Gdynia 2022

Jak podkreślali na starcie sami zawodnicy, pogoda do ściągania była wręcz idealna. Jedynie miejscami przeszkadzał im wiatr. Od samego początku w Gran Fondo Gdynia peleton jechał razem. Na 33. kilometrze prowadząca grupa liczyła ponad 20 kolarzy. W tym gronie byli, między innymi, Dariusz Kołakowski, który przed rokiem zajął drugie miejsce, oraz Piotr Wadecki, były znakomity kolarz zawodowy, stały uczestnik wyścigu Gran Fondo Gdynia. W końcu jednak, dwójka zawodników - Dariusz Kołakowski i Marcin Małas uciekła peletonowi, który tracił w połowie wyścigu do nich prawie minutę. Gdy do mety zostało około 20 kilometrów, Kołakowski na tyle odjechał Małasowi, który nie był w stanie go dogonić, że pozwoliło mu to na samotne wjechanie na metę z czasem 3:27:55.