Gdynia. Funkcjonariusze uratowali życie mężczyzny, który dostał drgawek na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Chylońskiej

Policjanci patrolujący ulice Gdyni Chyloni zauważyli mężczyznę leżącego przy skrzyżowaniu ulic. Jak się okazało 53-latek miał napad drgawek. Interwencja funkcjonariuszy się przyczyniła do uratowania życia mężczyzny.

- W środę - 30 listopada 2022 r. - około 12.20 w okolicy skrzyżowania ulicy Morskiej i Chylońskiej, policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chyloni zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. 53-latek był w trakcie napadu drgawkowego, a jego twarz była we krwi. Funkcjonariusze od razu przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. W międzyczasie świadek zdarzenia wezwał ratowników medycznych. Kiedy mężczyzna odzyskał świadomość był zdezorientowany i nie wiedział co się stało. Policjanci w rozmowie z nim ustalili, że nigdy wcześniej nie miał takiej sytuacji. Mundurowi przekazali 53-latka pod opiekę lekarzy. Dzięki szybko podjętej akcji policjanci po raz kolejny ocalili ludzkie życie.