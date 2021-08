Gdynia: Francuski deweloper będzie budował na styku basenu portowego w Śródmieściu

- Wnętrze budynku będzie sentymentalną wyprawą do lat dwudziestych i trzydziestych, gdy powstawała Gdynia - mówi Jan Sikora, architekt wnętrz i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. - To opowieść o pięknej przestrzeni, która jest zarazem komfortowa i niezwykle przyjazna. Kafle na ścianach w sposób nieoczywisty przywołają na myśl morskie fale, a autorski ornament pod sufitem rybie łuski mieniące się złotem w słońcu. Będzie to też opowieść o gdyńskim porcie.