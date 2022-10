Gdynia Explory Week. 19.10-21.10.2022. Młodzi innowatorzy powalczą w parku naukowo-technologicznym o stypendia, ufundowane przez PKN Orlen

Zaprezentowane zostaną ciekawe projekty badawcze. Odbędą się też liczne dyskusje nad rozwojem młodych talentów oraz warsztaty i eksperymenty naukowe dla młodzieży. Innowatorzy spotkają się ponadto z Kajetanem Duszyńskim, złotym medalistą olimpijskim z Tokio w 2020 roku w biegu sztafety mieszanej na 400 metrów. Ten wybitny sportowiec w trakcie rozmowy z dr hab. inż. Adamem Sieradzkim opowie o naukowej stronie lekkoatletyki.

Projekty badawcze zaprezentowane zostaną podczas finału Konkursu Explory. Przygotowano ponadto specjalne zajęcia dla nauczycieli. Praktycy edukacji i innowacji porozmawiają z nimi o umiejętnym wspieraniu utalentowanej młodzieży.

- Gdynia Explory Week ma wieloletnią tradycję - podkreśla Dorota Braziewicz, dyrektor Programu Explory. - Spotkania innowatorów i promocja najlepszych projektów młodych twórców na stałe wpisały się w kalendarz Programu Explory. Wracamy do Gdyni po pandemicznej przerwie i zapraszamy do PPNT ponad 400 uczennic i uczniów pomorskich szkół. Nie zapominamy jednak o internautach. Część wydarzeń transmitowana będzie w naszych social mediach. Wiemy, że prezentacje innowatorów cieszą się ogromnym zainteresowaniem i mogą być inspiracją dla kolejnych, młodych talentów do poszukiwania rozwiązań przyszłości.