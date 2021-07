Gdynia: Estakada Kwiatkowskiego częściowo zamknięta! Kierowcy stoją w dużym korku [8.07.2021]

- Mamy do czynienia z pogorszeniem się pogody – mówi Marcin Gromadzki, rzecznik Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. - W takie dni turyści z Półwyspu Helskiego i okolic tłumnie wyruszają samochodami do Trójmiasta. Powoduje to nasilenie się korków w północnych dzielnicach Gdyni, na estakadzie Kwiatkowskiego i ul. Morskiej nawet, jeśli nie są prowadzone żadne remonty.