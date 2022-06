Gdynia do przeglądu. Zasiedziali zaśniedziali. Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

Przeczytałem ostatnio o zmianach w składzie wiceprezydentów Gdańska. Nie znam byłego już wiceprezydenta Aleksandrowicza i nie ocenie jego pracy, ale idea wymiany co pewien czas części składu wydała mi się godna uwagi. To już zresztą druga na tym szczeblu dokonana za rządów pani prezydent Dulkiewicz. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to świadczy o złym doborze kadr, ale można widzieć wartość w tym, że nikt nie czuje się „przyspawany” do stołka, a wreszcie, że w składzie decyzyjnym pojawiają się świeże pomysły, inne spojrzenia, zmienia się suma doświadczeń i perspektyw. Oczywiście, w każdym gronie, które ma dobrze pracować, potrzebna jest względna stabilność, ale - względna.