GDYNIA DO PRZEGLĄDU: SYRENI ŚPIEW PREZYDENTA SZCZURKA? Felieton Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego

Przecież gdyby do cudnej opowieści o dobrym prezydencie Wojciechu, który wysłuchał i otworzył portfel (wprawdzie nasz, a nie swój) dodać, że musiał to zrobić, bo za chwile wejdą regulacje prawne, które zmienią płace dla zatrudnionych w samorządzie i zaszeregowania poszczególnych grup, czar by prysł. A przecież – czar jest najważniejszy. Trzeba czarować, snuć uwodzicielską opowieść i oddziaływać. Zawsze przecież działało. Teraz jakby… przestaje. A słuchacze opowieści zamiast słuchać syreniego śpiewu i wpadać w letarg, budzą się, łapią kontakt z realnością i demaskują cały pomysł. I zamiast odruchu serca i empatii widzą grę pozorów i znienawidzony tak przez wielu – gdyński PR.

Inni z kolei czytają list od prezydenta, w którym ów dzieli się z nimi myślą, że choć w kasie pustki, on nadludzkim wysiłkiem i siłą woli, znajdzie pieniądze na podwyżki i im da, by jakoś przetrwać trudny czas. Czytają – i są poruszeni. Tylko chyba nie tym na co liczył włodarz, skoro tak głośno słychać wzburzenie. Skoro chwile po tym, gdy pojawia się nowy regulamin wynagradzania, niektórym opadają ręce, spodnie i motywacja. Skoro zamiast zachwytów, słychać irytacje, gdy ludzie orientują się, że podwyżka będzie mniejsza niż na piśmie, a dla niektórych będzie podwyżką i obniżką naraz. Okazało się bowiem, że główni specjaliści w nowej regulacji utracą swój dodatek specjalny – jedyne, poza namiastką prestiżu, co zyskiwali przy awansie na to stanowisko. Oni jedną ręką wezmą podwyżkę, drugą zaś – oddadzą dodatek. Koniec wywodów o tym, jak doceniamy, jak nam zależy, jak motywujemy – wraca znana z minionego słusznie systemu „urawniłowka”. Będzie biednie, ale po równo.